العودة إلى أوروبا من بوابة إيطاليا؟ تصريح حاسم لوكيل أوتافيو

تعرف على موقف أوتافيو من الاستمرار مع النصر

حسم أوليفيرا وكيل النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب نادي النصر، موقفه من الرحيل عن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الاهتمام الذي يجده من جانب أندية إيطالية.

وقال وكيل النجم البرتغالي عبر موقع "سبورت إيطاليا": "أوتافيو يشعر بالسعادة في النصر والسعودية، وسيبقى هناك بكل تأكيد".

وأضاف حول مستقبله: "لا نعرف ما يخبئه المستقبل لنا، ولكن أفضل في أن أفكر في الحاضر خلال الوقت الحالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاء ذلك بعدما ارتبط اسم أوتافيو بالعديد من الأندية الإيطالية الكبرى خلال الصيف الماضي، على رأسهم إنتر ويوفنتوس، ولكن اللاعب البرتغالي فضّل الانتقال إلى النصر الذي يقدم معه أفضل مستوياته.

ونجح أوتافيو في المساهمة في تسجيل 16 هدفًا رفقة نادي النصر، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6.