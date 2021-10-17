العودة القوية .. ماذا قدم مصطفى محمد أمام قونيا سبور؟

مصطفى محمد يعود للتألق من جديد

حقق فريق نادي جلطة سراي الفوز على نظيره قونيا سبور بهدف دون رد، أحرزه النجم المصري مصطفى محمد، ليواصل تألقه مع الفريق التركي خلال الفترة الحالية.

مصطفى محمد شارك بشكل أساسي في المباراة، وسجل الهدف في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، وتم تغييره في الدقيقة 87 ليشارك بدلًا منه السنغالي مباي دياني.

النجم المصري واصل تألقه مع جلطة سراي، بعدما سجل هدفين في آخر مباراة لفريقه أمام نادي ريزا سبور، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري التركي.

ونستعرض سويًا بالأرقام، ما قدمه مصطفى محمد رفقة جلطة سراي، خلال مباراة قونيا سبور، والتي قدم فيها مستوى مميز له..

ماذا قدم مصطفى محمد أمام قونيا سبور؟

لعب مصطفى محمد أساسيًا لمدة 87 دقيقة، واستطاع أن يسجل هدف الفوز، بعد أن أوقع مدافع وحارس المنافس في خطأ فادح، نظرًا للضغط عليهما، ليسجل هدفه بشكل رائع.

وأتيح أمام مصطفى محمد فرصة واحدة فقط محققة، واستطاع أن يترجمها هدف، وسدد الكرة 3 مرات، منهم واحدة على المرمى وتسديدتين خارج المرمى تمامًا.

واستطاع مصطفى أن يصنع فرصة واحدة للتهديف، ولم يتم استغلالها، ومرر المهاجم المصري الكرة 28 مرة، منها 21 تمريرة صحيحة و 7 تمريرات خاطئة، ولمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم 3 مرات.

وبذلك يرفع مصطفى محمد رصيده إلى 3 أهداف رفقة جلطة سراي هذا الموسم ببطولة الدوري التركي، ليستعيد جزء كبير من مستواه، بعد الفترة غير الجيدة التي ظهر بها مؤخرًا.