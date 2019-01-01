العنبري يفسر تراجع نتائج الشارقة في الفترة الأخيرة

متصدر الدوري الإماراتي تعادل في آخر ثلاث مباريات بالدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد عبد العزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة، على أن فريقه يعاني من ضغط كبير بسبب حديث الشارع، عن حسمه للقب الدوري الإماراتي مبكراً.

وتعادل الشارقة مساء اليوم أمام دبا الفجيرة، في ختام الجولة الـ 23 من الدوري الإماراتي، بهدفي لكل فريق ليتأجل من جديد حسم الشارقة للقب الدوري بشكل رسمي.

وقال العنبري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "بدأنا المباراة بشكل غير جيد، ولكني لا ألوم اللاعبين، فالفريق يعاني من ضغوطات كبيرة".

وواصل: "علينا نسيان هذ اللقاء بشكل سريع، والتركيز في المباريات المتبقية ستكون صعبة، كعادة الأمتار الأخيرة في أي مسابقة".

وحول تراجع نتائج الفريق قال المدير الفني: "ربما يكون هذا بسبب التأثر بحديث الشارع الرياضي، عن حسمنا للقب الدوري مبكراً".

شمّلت والنيّة الدوري 🏆



📢 انتهت 🙌



🔵 الفيصلي بطلًا لـ دوري المناصير الأردني للمحترفين للمرة الـ 34 في تاريخه ✨



⭕️حيّهم رجال @ALFAISALYSCJO قاموا بحسم الدوري بعد الفوز على البقعة وأهدوا اللقب لروح الأب الروحي للنادي معالي الشيخ سلطان بن ماجد باشا العدوان رحمه الله



تهانينا🙏 pic.twitter.com/czzQp7owWo — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى أن نظهر بشكل أفضل في المباريات القادمة، نحتاج إلى تكاتف جهود الجميع، تراجع المستوى يتحمله الجهاز الفني، ولكنى متفائل بعودة الانتصارات".

الجدير بالذكر أن الشارقة يتصدر جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني، ويتبقى ثلاث مباريات لحسم البطولة.