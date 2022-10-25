"العملية ميسي" .. مخطط مبابي لإقناع نيمار بالمغادرة!

الأزمة تتفاقم بين مبابي ونيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مخطط لدى لاعب فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، من أجل التخلص من زميله البرازيلي نيمار، وذلك بعد الأحداث الماضية التي اشتعلت بين الثنائي مع النادي الفرنسي.

حيث نشبت الخلافات بين نيمار ومبابي منذ أول الموسم الحالي، ومع تألق البرازيلي الواسع، شعر كيليان أن نفوذه تتقلص لدى باريس سان جيرمان، وبالتالي تشير بعض الأنباء إلى رغبته في التخلص من لاعب برشلونة السابق.

وبحسب ما ورد من صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن النجم الفرنسي لم يعد بمقدوره رؤية نيمار أكثر من ذلك مع باريس سان جيرمان، وبالتالي بات يخطط لفكرة جديدة من شأنها أن تدفعه خارج أسوار الفريق.

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وأوضحت الصحيفة أن خطة مبابي هي الاقتراب قدر الإمكان من ليونيل ميسي، والتأكد من أن الأرجنتيني يوافق على ذلك، مما سوف يدفع نيمار إلى خسارة صديقه المقرب والشخص الذي يدعمه داخل الملعب وخارجه، وبالتالي سوف يقرر الرحيل.

وأكدت الصحيفة أن هذه الفكرة قد لا تحدث في حال إذا ما وجد ميسي ونيمار التوافق مع مبابي في قادم الأيام، حيث أشار تقرير "ماركا" إلى وجود فرصة لـ "تحقيق السلام" بين كافة الأطراف.