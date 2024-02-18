"العملاق البافاري يتفكك".. مشاجرة وإساءات لفظية بين نجم بايرن ميونخ ومدربه!

ماذا حدث بعد الهزيمة؟

نشبت مشادة بين لاعب وسط بايرن ميونخ جوشوا كيميش، ومساعد المدرب زولت لوف، عقب الخسارة أمام بوخوم (3-2) اليوم الأحد، ضمن الجولة 22 من الدوري الألماني.

وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة، وقع نقاش غاضب بين الثنائي كاد أن يصل إلى شجار جسدي، قبل أن يضطر الطاقم الفني للتدخل.

وذكر موقع "Sportbuzzer" الألماني، أن مساعد المدرب صاح بكلمات (غير واضحة) في وجه كيميش، كما تبادل الثنائي إساءات لفظية، قبل دخول إلى الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس.

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ووصف الصحفي الألماني باتريك ستراسر الواقعة عبر حسابه على منصة إكس، واصفا إياها بأنها من "علامات التفكك في بايرن".

وعلق توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ على الواقعة، بقوله: "أعرف ما كان يحدث، لكنه لا يخص الجمهور، هذه غرفة تبديل ملابس، الأمر عاطفي هناك، وهذا لا يعني شيئًا، الواقعة طبيعية للغاية بعد الهزيمة!".

وتعقدت حسابات بايرن ميونخ في الدوري الألماني، حيث تجمد رصيد الفريق البافاري عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفركوزن مع تبقي 12 جولة على نهاية البوندسليجا.