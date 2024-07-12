العمر مجرد رقم .. "عضلات" دي لا فوينتي تثير إعجاب الجميع قبل نهائي اليورو!

تغير واضح في الشكل الجسدي لمدرب إسبانيا

تظهر مقولة "العمر مجرد رقم" في منتخب إسبانيا بأقصى صورة ممكنة، من خلال فريق شاب يلعب بنضوج هائل في يورو 2024، ومدرب عمره 63 سنة يعيش وكأنه في أفضل مراحل شبابه.

الحديث هنا عن لويس دي لا فوينتي، المدرب الذي اقتصرت مسيرته على العمل في أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيش، بالإضافة لإدارة فرق الشباب في إسبانيا، قبل تدريب الفريق الأول في يناير 2023، ليصبح على أعتاب الوصول إلى المجد معه، بالوصول إلى نهائي اليورو المقام ضد إنجلترا يوم الأحد القادم، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن شبكات التواصل الاجتماعي لم تكن مليئة فقط بكلمات الإشادة بمستوى إسبانيا في اليورو، بل التفت الكثير من المستخدمين لتغير الشكل الجسدي الهائل للويس دي لا فوينتي، وحرصه على الذهاب بصفة منتظمة إلى صالة الألعاب الرياضية للوصول إلى أفضل حالة بدنية ممكنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن دي لا فوينتي معروف عنه تحمسه للانضباط والعمل الجاد في التدريبات، ولكن الأمر لا يقتصر فقط على لاعبيه، حيث يحرص على تطبيق ذلك في حياته اليومية، خاصة بعد إصابات الركبة التي جعلته ينهي مسيرته كلاعب.

ومنذ انضمامه إلى الهيكل التنظيمي في إسبانيا، وعمله مع فئتي تحت 19 و21 سنة، أصبح التغيير في الشكل الجسدي لدي لا فوينتي أكثر وضوحًا، بعد ظهور البنية العضلية المبهرة في جسمه بالعديد من المناسبات، خاصة في ذراعيه.

ويعتبر هذا الأمر نتيجة لعمله على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحرصه على التدريب في صالة الألعاب الرياضية والاهتمام بنظامه الغذائي، مع توخي أقصى درجات الحذر مع الجزء السفلي من جسمه، والذي تسبب له في مشاكل عديدة خلال فترته كلاعب.