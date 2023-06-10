العمري للاتحاد، حمدالله للأهلي والمزيد .. الكشف عن حقيقة تدخل صندوق الاستثمار في الميركاتو

وزارة الرياضة أعلنت مؤخرًا خصخصة الأندية الأربعة

منذ أعلنت وزارة الرياضة السعودية خصخصة أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ونقل 75% من ملكيتها إلى صندوق الاستثمار السعودي والحديث لا يتوقف بين الجمهور عن مدى تدخل مسؤولي الصندوق في سوق انتقالات الأندية الأربعة الداخلي.

أندية دوري روشن تستهدف التعاقد مع نجوم الدوريات الأوروبية هذا الصيف، لكن الجمهور السعودي عبر تويتر اتجه للحديث عن سوق الانتقالات المحلي، وقد أشار البعض إلى أن صندوق الاستثمار سينقل اللاعبين بين الأندية الأربعة التي خضعت للخصخصة حسب الحاجة.

الحديث يدور مثلًا عن انتقال عبد الإله العمري من النصر للاتحاد لتعويض إصابة أحمد حجازي، ونقل عبد الرزاق حمدالله للأهلي بعد تعاقد العميد مع كريم بنزيما، وانتقال ماتيوس بيريرا للنصر لحاجته لصانع لعب، فيما سيضم الهلال إيجور كورونادو من بطل الدوري.

صحيفة عكاظ السعودية أوقفت الجدل الدائر حول تلك القضية، حيث نقلت عن مصدر نفيه التام لتدخل صندوق الاستثمار في سوق الانتقالات الخاص بالأندية الأربعة وتأكيده على أن كل نادٍ منها سيُعامل بشكل مستقل.

وأضاف "الأندية الأربعة يتم التعامل معها كأي أندية أخرى من حيث انتقالات اللاعبين من نادٍ إلى آخر في فترات التسجيل حسب العرض والطلب في سوق الانتقالات المتعارف عليه محليًا ودوليًا".

المصدر أتم حديثه للصحيفة بالتأكيد على أن تداول مثل تلك المعلومات الغرض منه تشويه المشروع الرياضي السعودي الضخم، وعلى الجميع تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار.