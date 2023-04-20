العقدة مستمرة .. سبب صادم لعدم حصول إبراهيموفيتش على ميدالية إذا توج ميلان بدوري الأبطال!

لماذا لن يحصل زلاتان إبراهيموفيتش على ميدالية دوري أبطال أوروبا؟

حظ زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان مع ميدالية أبطال أوروبا غير سعيد حتى الآن، وحتى في حالة تتويج ناديه الحالي باللقب هذا الموسم فلن يكون للاعب السويدي الدولي نصيب من الجوائز.

ميلان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن أطاح بنابولي المتصدر الحالي بالدوري الإيطالي من المنافسة الأوروبية في دور الثمانيةـ وسيواجه حامل اللقب الإيطالي منافسه الشرس مع إنتر، بينما سيواجه ريال مدريد مانشستر سيتي في مباراة نصف النهائي الأخرى.

إبراهيموفيتش الذي عاد إلى ميلان في عام 2020 بعد فترته مع لوس أنجلوس جالاكسي حصل على ألقاب كبيرة في مسيرته الكروية، ومع ذلك فشل المهاجم السويدي البالغ من العمر 41 عامًا في رفع كأس دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصل سابقًا على ميدالية الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.

إذا وصل ميلان إلى النهائي وفاز على سيتي أو مدريد في اسطنبول يوم 10 يونيو، فلن يحصل إبراهيموفيتش على ميدالية أبطال دوري أبطال أوروبا، وسيخسر إبراهيموفيتش فرصة الحصول على ميدالية الفائز بسبب أنه لم يكن ضمن تشكيلة ميلان في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر أو فبراير.

خضع مهاجم يونايتد وباريس سان جيرمان السابق لعملية جراحية في الركبة في عام 2022 بعد أن اعترف بأنه لعب لمدة ستة أشهر بدون الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

ومن المتوقع أن يغادر نجم ميلان ملعب سان سيرو في الصيف القادم مع نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.