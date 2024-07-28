العصيمي يُناقض نفسه ويكشف: هذا الرجل هو المسؤول عن عدم التعاقد مع سعد الشهري

رباعية بورتو تُربك الصحفي النصراوي

تراجع الصحفي عبد العزيز العصيمي عن حديثه السابق بشأن عدم تعاقد النصر مع المدرب السعودي سعد الشهري حتى الآن، وذلك بعد هزيمة الفريق الودية أمام بورتو 4-0.

النصر بقيادة رئيسه الجديد، إبراهيم المهيدب، أبدى رغبته بالتعاقد مع الشهري ليضمه إلى الجهاز الفني للفريق، والذي يقوده المدرب لويس كاسترو، وقد كشفت المصادر الصحفية عن تقدم المفاوضات بين الطرفين، لكن الغريب أن الاتفاق النهائي والرسمي لم يُعلن بعد.

العصيمي كان قد أوضح أن السبب الحقيقي وراء تأخر النصر عن إتمام التعاقد مع الشهري يعود إلى الصعوبات والعوائق المالية التي يُعاني منها النادي، مشيرًا إلى حاجة العالمي إلى سرعة الدعم ليُواصل استعداداته للموسم الجديد.

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الصحفي نفسه تراجع عن ذلك الحديث عقب الخسارة أمام بورتو، إذ تراجع عن حديثه بشأن العوائق المالية وأوضح أن السبب الحقيقي هو رفض المدير الرياضي جويدو تلك الخطوة وتجميده العقد المبرم بين الطرفين.

إذ كتب عبر إكس "إذا السادة أعضاء مجلس إدارة شركة نادي النصر واللجنة التنفيذية يرون استمرار السيد كاسترو، فيا ليت على الأقل يسمح لنا السيد جويدو بالموافقة على التعاقد مع الكابتن سعد الشهري وينجز العقد المعلق. فلعل الكابتن سعد يساهم في التعديل والتحسين".

يُشار إلى أن الشهري كان قد رحل عن تدريب المنتخب الأولمبي السعودي ليختم مسيرة عمل امتدت لـ6 سنوات وشهدت نجاحه في قيادة الفريق إلى أولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة منذ عام 1996، التتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا عام 2023 والتتويج ببطولة غرب آسيا 2022، وقد ارتبط مؤخرًا بنادي الزوراء العراقي.