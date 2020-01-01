العشاء الأخير؟ ظهور ميسي وسواريز في شوارع برشلونة

لويس سواريز وليونيل ميسي .. مصير واحد على ما يبدو في برشلونة أو خارجه

شوهد ليونيل ميسي ولويس سواريز مساء أمس وهم يتناولان العشاء سويًا في أحد المطاعم الفاخرة بمدينة برشلونة ، حيث اصطادتهما عدسات الكاميرا.

وكان وكيل أعمال النجم الأوروجوياني لويس سواريز أليخاندرو بالبي قد قال أمس إن ليونيل ميسي سيؤثر على مستقبل موكله نظرًا لكونهما صديقين مقربين.

وتوقعت بعض المصادر أن يكون رحيل لويس سواريز عن برشلونة وإبلاغه بأنه خارج خطط الفريق للموسم المقبل أحد أسباب موقف ميسي الأخير.

وليلة أمس، قام أحد مصوري الشيرينجيتو بمطاردة ميسي ولويس سواريز عند مخرج أحد المطاعم الفاخرة الشهيرة في مدينة برشلونة بعد أن تناولا العشاء معًا.

والتقط المصور صورة لهما وهما في السيارة يستعدان لمغادرة المطعم، وهذه هي الصورة الأولى لليو بعد القنبلة التي فجرها يوم الثلاثاء الماضي بإرساله الفاكس إلى إدارة برشلونة يبلغهم فيه بنيته الرحيل عن صفوف الفريق.

ومن الممكن أن يكون هذا هو العشاء الأخير لميسي وسواريز في برشلونة، حيث من المنتظر أن يرحل كل منهما عن صفوف الفريق الكتالوني في حال لم يتم حل قضية النجم الأرجنتيني مع الإدارة في الأيام المقبلة.

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يذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة ينوي التخلص من عدد من اللاعبين كبار السن، وعلى رأسهم حسب تكهنات الصحف لويس سواريز وجيرارد بيكيه وسيرخيو بوسكيتس.