العروض تُهدد بقاء كارلوس إدواردو في الهلال

من المنتظر أن يُقرر اللاعب مصيره بالبقاء مع الأزرق أو المغادرة في نهاية الموسم الحالي

مازال مصير اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي غامضًا مع الزعيم، خاصة في ظل الأنباء والتقارير المتضاربة حول مستقبل اللاعب مع الفريق خلال الفترة المُقبلة.

البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن ينضم له بالصيف المقبل مجانًا.

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وقالت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي يمتلك حاليًا عروضاً احترافية قوية من أندية "آسيوية وبرازيلية" للظفر بخدماته.

وأشارت صحف برازيلية إلى وجود عروض قوية من أندية صينية وكورية ويابانية، بالإضافة إلى أندية القمة في البرازيل لكسب خدمات اللاعب.

ولم تُحدد إدارة الزعيم موقفها من اللاعب حتى الآن، حيث لم تُعلن عن موقفها سواء برحيل اللاعب أو تجديد عقده.

وكان مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال اللاعب، قد أكد منذ أيام في تصريحات للصحافة البرازيلية إنه سيناقش العروض مع إدواردو في ظل اقتراب نهاية عقده مع الهلال.

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ومن المنتظر أن يُقرر اللاعب مصيره بالبقاء مع الأزرق أو المغادرة في نهاية الموسم الحالي.