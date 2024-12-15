"راتبه أقل من زوما" .. رئيس العروبة يكشف أسباب فشل راموس رغم الاتفاق على التفاصيل المالية

الرئيس كشف عن قيمة الراتب المتفق عليه

كشف مؤنس الضوي، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، عن أسباب فشل التعاقد مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس رغم الاتفاق معه على كافة التفاصيل المالية.

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راموس غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد رحيله عن إشبيلية بنهاية الموسم الماضي، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي وكذلك الأمريكي، لكن دون أن يتخطى الأمر مرحلة المفاوضات حتى الآن.

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الضوي أوضح خلال تصريحاته مع برنامج "كورة" أنه أتم الاتفاق بالفعل مع راموس حول التفاصيل المالية وتحديدًا راتبه السنوي، وبعد الضغط عليه من تركي العجمة، مقدم البرنامج، أوضح أنه أقل من راتب كورت زوما الذي ضمه الفريق الصيف الماضي.

إذ قال "اتفقنا مع راموس حول الأمور المالية، لم يكن لديه أي مشكلة بها، راتبه؟ كان أقل من راتب زوما، أقل من 4 ملايين دولار سنويًا".

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وأضاف حول أسباب فشل التعاقد "لم ننجح في ضم راموس لأسباب متعلقة بطلباته الأخرى بخلاف الراتب، أمور خاصة بالسكن ومقره وتفاصيل مثل تلك، نادي العروبة لا يستطيع توفير المتطلبات التي طلبها اللاعب ولذا لم تتم الصفقة، لكن الأمور المالية كانت منتهية تمامًا".

يُشار إلى أن العروبة يتواجد في المركز الـ13 من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة.