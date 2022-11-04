"العرض لابد أن يستمر".. كونتي يفتح النار على الكرة الإنجليزية بسبب كأس العالم

الإيطالي لا يفهم رزنامة المباريات في إنجلترا

انتقد أنطونيو كونتي القرار "المجنون" على حد تعبيره بلعب مباريات كأس كاراباو بعد ثلاثة أيام فقط من نهائي كأس العالم، وعودة إنجلترا مباشرة إلى مزاولة كرة القدم عن طريق الأندية بعد مونديال قطر 2022 بهذه الفترة الضئيلة للغاية.

كما أن عودة الدوري الإنجليزي نفسه ستكون في أسبوع "البوكسينج داي" وهذا سياق مجنون بالنسبة لكونتي الذي لا يعرف لمصلحة من يكون كل هذا الضغط؟.

وقال كونتي مدرب توتنهام في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد ليفربول الأحد: "كنا نعلم أنه من الجنون أن نضع كأس العالم خلال موسم الدوري، لكن هذا الجدول يزداد جنونًا، من الغريب حقًا أن نبدأ اللعب في إنجلترا بعد ثلاثة أيام من نهائي كأس العالم!".

وأضاف: "نحن الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك، إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال كلهم يأخذون وقتًا للراحة والتقاط الأنفاس قليلًا".

وأردف: "بدلاً من ذلك، أجد من الجنون أنه في 21 ديسمبر أي بعد ثلاثة أيام من نهائي كأس العالم، سنلعب مباراة في كأس كاراباو!.. ثم بعد ثلاثة أيام أخرى نلعب في الدوري الإنجليزي".

وختم كونتي بتفسيره لكل ما يحدث، قائلًا: "العرض لابد أن يستمر.. هذه هي الحقيقة!".