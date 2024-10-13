"لم يكن العرض السعودي عاديًا" .. إيدرسون يعترف بتفكيره في الانتقال لدوري روشن

البرازيلي دفع جوارديولا للتوسل له عبر وسائل الإعلام!

كان البرازيلي إيدرسون مورايش؛ حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد اللاعبين محل الجدل خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في ظل خروج مدربه الإسباني بيب جوارديولا متوسلًا له عبر وسائل الإعلام في أكثر من مناسبة، لرفض الخضوع لكم الإغراءات السعودية التي تلقاها.

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الحارس البرازيلي كان هدفًا رئيسيًا لعدة أندية سعودية خلال صيف 2024؛ على رأسها ناديي النصر والاتحاد قبل أن يتعاقدا مع الثنائي بينتو وبريدراج رايكوفيتش.

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واعترف إيدرسون بالفعل بأنه كان يفكر في اتخاذ خطوة الانتقال لدوري روشن، واصفًا العرض التي تلقاه بـ"غير العادي".

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وقال حارس مرمى مانشستر سيتي خلال تصريحاته لـ"TNT Sports Brasil": "تلقيت عرضًا بالفعل من السعودية، لم يكن عاديًا بل باهظًا جدًا، لذا دخلت مع بيب جوارديولا في محادثات لا حصر لها، كانت تلك الخطوة ضرورية بالنظر لقيمة العرض".

وأضاف: "بيب نجح في إقناعي بالبقاء في السيتي بفضل الضمانات والحديث عن مدى تطوري تحت قيادته".

يذكر أن البرازيلي مرتبط بعقد مع السيتي يمتد لنهاية الموسم المقبل (2025-2026)، وخاض معه الموسم الجاري تسع مباريات، استقبل خلالها تسعة أهداف، وخرج بشباك نظيفة من مباراتين فقط.