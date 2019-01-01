العراق يتصدر ترتيب مجموعته آسيويًا بعد الفوز على إيران

العراق يفوز على إيران

حقق المنتخب العراقي فوزًا هامًا على نظيره الإيراني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "عمان" الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم 2022 بقطر.

المنتخب العراقي نجح في اعتلاء قمة المجموعة الثالثة في ترتيب منافسات تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم بقطر 2022، حيث حقق الفوز في 3 مباريات من 4 وتعادل لقاء واحد فقط.

أسود الرافدين يتواجد في المجموعة الثالثة بجوار كلًا من البحرين وإيران وهونج كونج وكمبوديا، حيث يسعى للتأهل إلى المرحلة المقبلة من أجل أخذ خطوة جديدة نحو المجد الآسيوي والعالمي.

منتخب العراق تقدم في بداية اللقاء عن طريق مهند علي كاظم في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ولكن تعادل المنتخب الإيراني بعد مرور 14 دقيقة، عن طريق أحمد نور الله في الدقيقة 25.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، وفي الشوط الثاني تعرض مسعود شجاعي لاعب المنتخب الإيراني للطرد في الدقيقة 81 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية حيث حصل على الأولى في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

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واستغل أسود الرافدين النقص العددي للمنتخب الإيراني وخطف فوز قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق علاء عباس، ليكتب لمنتخب بلاده النقطة الـ10 في مشواره بالتصفيات وبعد انتهاء الدور الأول.

وتصدر المنتخب العراقي الترتيب برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات حيث حقق الفوز على هونج كونج وكمبوديا وإيران وتعادل مع البحرين إيجابيًا في الجولة الأولى من التصفيات، وتجمد رصيد إيران عند 6 نقاط في المركز الثالث، ويحتل البحرين المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وهونج كونج رابعًا برصيد نقطتين، ويتذيل الترتيب كمبوديا برصيد نقطة واحدة فقط.​