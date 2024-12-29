لاعبو العراق على حق .. خبير تحكيمي يؤكد تعرض أسود الرافدين للظلم أمام المنتخب السعودي ولكن!

الحكم الروماني كوفاتش هو من أدار الديربي الخليجي بين السعودية والعراق .. فكيف كان أداؤه؟

كشف علي حمد؛ الخبير التحكيمي ببرنامج "صدى الملاعب"، عن بعض الأخطاء التحكيمية التي وقع بها حكم مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، وإن كان قد أشاد بمجمل إدارته للقاء.

الأخضر كان قد أطاح بأسود الرافدين من البطولة الخليجية، أمس السبت، بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليصعد كوصيف المجموعة الثانية.

وأدار المواجهة الحكم الروماني إشتيفان كوفاتش كحكم ساحة، ويعاونه ثنائي الفيديو القطري خميس المري والمصري محمود عاشور.

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وأيد علي حمد جميع قرارات الحكم الروماني منها ركلة الجزاء التي سجل منها المنتخب السعودي هدفه الأول عن طريق سالم الدوسري، وكذلك عدم احتساب ضربة جزاء لصالح العراق في الدقيقة 33 لوجود حالة تسلل قبلها، لكنه لام عليه في واقعتين..

الخبير التحكيمي أكد أن المنتخب العراقي حُرم من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة، على إثر تدخل نواف بوشل على إبراهيم بايش، لكن الروماني لم يستجب لمطالب العراقيين وقتها.

لكن في الوقت ذاته، أكد حمد أن السعودية حُرمت من جزائية هي الأخرى في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، على إثر تدخل مناف يونس على مصعب الجوير.

ورغم ذلك أكد الخبير نفسه أن كلا الجزائيتين لم تؤثر على نتيجة المباراة بشكل عام، وهو ما يعني نجاح كوفاتش في إدارة اللقاء.

يذكر أن الأخضر من المقرر أن يلتقي بالمنتخب العماني "أول المجموعة الأولى"، في نصف النهائي المحدد له 31 من ديسمبر الجاري.