"العراب" يلتقي كاردينالي .. مؤشر جديد على اقتراب السعودية من شراء ميلان!

المفاوضات في مرحلة متقدمة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مؤشر جديد حول اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الحصول على نسبة من أسهم نادي ميلان في الفترة المقبلة.

وأبدى صندوق الاستثمار السعودي، اهتمامًا كبيرًا بشأن شراء نادي ميلان، على غرار ما حدث في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلا أن جيري كاردينالي، مالك النادي يرفض البيع.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن هناك لقاءً حدث خلال الساعات الماضية بين جيري كاردينالي وبابلو دانا، الوسيط المالي الذي يمثل مجموعة اقتصادية عربية في مفاوضات شراء أسهم بنادي ميلان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضح أن كاردينالي بات منفتحًا بشكل أكثر، عن بيع نسبة من أسهم النادي على أمل رفع قدرات النادي الشرائية لتحسين وضعه، بعد موسم تراجع خلاله كثيرًا الروسونيري على المستوى المحلي والقاري.

ويعتبر بابلو دانا بمثابة عراب صفقة بيع أسهم ميلان، حيث ظهر اسمه على الساحة للمرة الأولى عندما كان وسيطًا لمستر بي، الذي كان يرغب في شراء النادي خلال حقبة سيلڤيو برلسكوني، لكن لم تتم الصفقة في النهاية.

وتشير التقارير إلى أن ظهور بابلو دانا مجددًا على الساحة، مع انفتاح كاردينالي على بيع نسبة من أسهم النادي، يؤكد على أن الصفقة في طريقها للنجاح في أقرب وقت ممكن.