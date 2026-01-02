العد التنازلي بدأ .. واجهة روشن تحتضن المحطة الأولى لجولة كأس العالم 2026

تستضيف «واجهة روشن» غدًا، السبت، الثالث من يناير، المحطة الأولى من جولة كأس العالم FIFA™ الأصلية حول العالم برعاية «كوكا كولا»، في حدث عالمي يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية على خريطة كرة القدم الدولية.

وسيحظى عشاق كرة القدم بفرصة مميزة لمشاهدة كأس العالم عن قرب داخل منطقة التسوق في واجهة روشن، إلى جانب مجموعة من الفعاليات التفاعلية المصاحبة، وحضور عدد من صناع المحتوى والمشاهير، فضلًا عن جناح خاص لمجموعة روشن يتيح تجربة تفاعلية باستخدام تقنيات الواقع المعزز.

وتنطلق جولة كأس العالم FIFA™ من مدينة الرياض لتجوب 75 محطة في 30 دولة مختلفة حول العالم، في تجربة تمنح الجماهير فرصة استثنائية لرؤية الكأس الأصلي والتفاعل مع الحدث، ومقابلة نجوم وأساطير كرة القدم والمؤثرين المشاركين في الجولة.

وتأتي استضافة «واجهة روشن» لانطلاق الجولة العالمية ضمن سلسلة من الفعاليات الكبرى التي تحتضنها الوجهة، والتي تجمع بين الترفيه، التسوق، والمطاعم العالمية، في أجواء متكاملة تعزز من تجربة الزوار، وتؤكد مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية والرياضية في المملكة.