العداوة مستمرة.. يايا توريه: أرتيتا أفضل من جوارديولا!

الخلاف مستمر بين يايا توريه وجوارديولا

يبدو أن خلافات الماضي لم تنته بين متوسط الميدان الإيفواري يايا توريه والمدرب الحالي لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، وكانت المشاكل قد نشبت بين الثنائي وقت تواجد الإسباني في برشلونة في نفس الوقت مع النجم السابق للبلوجرانا.

واستمرت رحلتهم سويًا، حيث تولى جوارديولا مسؤولية النادي الإنجليزي وقت تواجد توريه في الفريق، لكن توتر العلاقة أجبر الإيفواري على الرحيل من الفريق السماوي.

وظهر يايا في فيديو مع "Fozcast"، وسئل عن المدرب الذي يفضله حاليًا، هل هو ميكيل أرتيتا أم بيب جوارديولا؟ وبالتالي اختار توريه المدير الفني لفريق آرسنال، ثم ضحك بشدة.

ومن المعروف أن أرتيتا كان أحد تلامذة بيب جوارديولا حيث عمل معه لسنوات في فريق مانشستر سيتي قبل أن يقرر الدخول في تجربة تدريب آرسنال.

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وفي الوقت الحالي، يتصدر ميكيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رفقة الجانرز، فيما يحاول بيب جوارديولا وكتيبة النادي السماوي الحفاظ على اللقب والفوز بالبطولة.