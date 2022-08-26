العدالة والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة العدالة والاتحاد في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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العدالة 3X 0 الاتحاد

مباشر لحظة بلحظة

Goal Ar

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب العدالة - الاتحاد الجمعة 26 أغسطس 2022،

18:45 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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Shahid

90+7' نهاية المباراة بفوز الاتحاد على العدالة بثلاثية دون رد.

90+5' جووووووووووووووووووووووووووووووول هدف ثالث للاتحاد، تمريرة من رومارينيو، إلى حمدان الشمراني على الجانب الأيسر الذي توغل وحاول لعب كرة عرضية، تصدى لها الحارس وارتدت إلى الشمراني الذي وضع الكرة في الشباك.

90' الحكم يحتسب ست دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

90' جوووووووووووووووووووووووووووووول هارون كمارا يحسم المباراة للاتحاد بهدف ثان، تمريرة طولية لعبها مد الله العليان، وصلت إلى كمارا الذي انطلق بالكرة ووضع الكرة في الشباك.

87' عبد الرحمن العبود يمرر تمريرة بينية إلى هاراون كمارا الذي حاول تسديدها في المرمى، ولكن مياتوفيتش يتألق ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

77' أقل من ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة.

71' توقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

66' هدوء في أحداث المباراة، وانحصار اللعب في وسط الملعب.

60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، والاتحاد متقدم بهدف دون رد.

55' بداية قوية ومثيرة في الشوط الثانية، عرضية خطيرة من الجانب الأيمن للعدالة وصلت إلى بلاسيوس قابلها برأسية ولكن الشنقيطي يتدخل ويحولها في الوقت المناسب إلى ركنية.

52' أووووووه فرصة خطيرة للاتحاد، عرضية من الجانب الأيمن لعبها عبد الرحمن العبود وصلت إلى كوستا الذي سدد تسديدة قوية ولكن حارس العدالة يتألق ويتصدى لها بثبات.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

36' سيطرة من الاتحاد دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول، والعميد متقدم بهدف دون رد.

27' أوووووه طوفان هجمات من لاعبي الاتحاد بحثًا عن الهدف الثاني، وتمريرة من العبود تصل إلى رومارينيو الذي سدد تسديدة قوية ولكن الحارس مياتوفيتش، يتألق ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

21' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب

15' جوووووووووووووووووووووووووووووول هدف اول في المباراة للاتحاد، ركنية من الجانب الأيمن وسط ارتباك دفاعي، لعبها الشنقيطي برأسه ووصلت إلى أحمد شراحيلي الذي سددد تسديدةة قوية في الشباك..

9' أووووه فرصة خطيرة أولى للاتحاد، كرة طولية وصلت إلى رومارينيو الذي انطلق، وحاول لعب كرة عرضية ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب عن طريق عبد الله اليوسف وتتحول إلى ركنية.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 3-4-3

مارسيلو جروهي

أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي

حمدان الشمراني - برونو هنريكي - طارق حامد - عبد الرحمن العبود

إيجور كورنادو - رومارينيو - هيلدر كوستا

تشكيل العدالة:

التشكيل| 4-4-2

ميلان مياتوفيتش

عبد العزيز الدوسري - مرتضى البرية - مارتن انجا - عبد الله اليوسف

كريستوفر جونزاليس - اديسون فليب - ناصر العبدلي - فواز الطريس

ليناردو لينيس - لاوتارو بلاسيوس

الاتحاد يبحث عن بداية قوية لمشواره في الدوري هذا الموسم، وتعويض إخفاق الموسم الماضي وخسارة اللقب في الأمتار الأخيرة لصالح الهلال.

على الجانب الآخر العدالة، الصاعد حديثًا للدوري السعودي، الذي يريد إسعاد جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة العدالة والاتحاد، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.