العدالة والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد العدالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020،

العدالة 0 × 0 النصر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

6’ خطأ من الجهة اليسري لصالح النصر بعد تدخل قوي من راضي على أحمد موسي

4’ تمريرة فى إتجاه كاروليس اندريا لكن الحكم يشير بوجود تسلل

3’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

2’ انطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية خطيرة لللغاية لكنها مرت من أمام الجميع

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / زيد البواردي / فهد محمد الجميعة / نايف ألماس / عمر هوساوي / خالد عبدالعزيز / يحيي الشهري / حمد آل منصور / عبدالرحمن الدوسري / فرج الغشيان

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من برادلي جونز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عبدالله مادو / عوض خميس / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / أحمد موسي / جوليانو فيكتور / نور الدين أمرابط / عبدالرزاق حمدالله

البدلاء / محمد المقهوي / سي أسس مانداو / حيدر العامر / على عايش / يوسف الفوزاعي / عبدالله على الهميان / ماهر محمد / حسين الجاسم

العدالة: يبدأ المدرب ناصيف البياوي بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من على المزيدي / نادر المولد / مرتضي محمد البريه / عبدالعزيز علي قشي / راضي حسن الراضي / حمد مرشد الدوسري / رياض شراحيلي / ميدوين بيتغي / أليو سيسيه / أحمد عيسي الناظري / كارلوس أندريا

تشكيل الفريقين:

العدالة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، وقد هُزِم في الجولة الماضية من الوحدة بهدفين نظيفين، في الوقت الذي تمتلك فيه كتيبة المدرب فيتوريا 23 نقطة لتتقدم أخيرًا على الهلال المنشغل بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

في الوقت نفسه فإن العدالة لن يكون بالخصم السهل، فعلى الرغم من وجوده في مراكز الهبوط ومعاناته لكن مباراة العالمي ستشكل فرصة له من أجل تحقيق استفاقة جديدة والعودة إلى الطريق الصحيح.

وسيدخل النصر المباراة وهو منتشٍ بالفوز الذي حققه على التعاون في الجولة السابقة بهدفين لهدف، ليستعيد مجددًا صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فترة من التخبط عاشها الفريق في الآونة الأخيرة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد العدالة في الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./