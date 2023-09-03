"العداد مستمر" .. رونالدو يوجه رسالة قوية عقب خماسية النصر

عداد أهداف كريستيانو رونالدو في تزايد مستمر.

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احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بوصوله للهدف رقم 805 في مسيرته الكروية.

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كريستيانو نجح في المشاركة في "الحفلة التهديفية" النصر أمام الحزم، حيث سجل هدفًا في خماسية العالمي خلال الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "أداء رائع لفريق عظيم، نحن نواصل التحسن".

وأتم: "805 هدفًا في مسيرتي، ومازال العدد في ازدياد".

رونالدو وصل إلى هدفه رقم 6 مع النصر هذا الموسم بعد مرور خمس جولات فقط من الدوري السعودي، ليتربع على صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة.

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يذكر أن النصر يأتي في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد تسع نقاط، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتجرع الهزيمة في مباراتين.

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