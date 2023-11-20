"العبودية الحديثة" .. عاملة بقصر نيمار تكشف كواليس صادمة في طريقة التعامل معها

تفاصيل صادمة في قضية نيمار الجديدة

خرجت السيدة البرازيلية، التي رفعت شكوى قضائية ضد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، عن صمتها أخيرًا؛ لتكشف كواليس صادمة عن فترة عملها لدى اللاعب.

نيمار يواجه خطر الإحالة إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة انتهاك قوانين العمل أو ما يعرف باسم "العبودية الحديثة"، ضد سيدة برازيلية كانت تعمل لديه على مدار الأسبوع، لعدة سنوات، قبل طردها.

وقالت هذه السيدة - لم يتم ذكر اسمها - في تصريحات مع صحيفة "UOL" البرازيلية، إنها انتقلت إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، في عام 2018، بصحبة زوجها وأطفالها الثلاثة؛ حيث قامت صديقة لها، بـ"التوسط" لمساعدتها للعمل في قصر نيمار، لتبدأ في فبراير 2019 كـ"مساعد نادل"، ولمدة يوم واحد فقط في الأسبوع.

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السيدة البرازيلية أضافت: "يبدو أنني حصلت على ثفة نيمار وأسرته؛ حيث أصبحت منذ عام 2020، مسؤولة عن تنظيف المنزل، وبدأت أعمل بشكل دائم على مدار الأسبوع، مقابل 15 يورو في الساعة الواحدة".

وتابعت السيدة البرازيلية: "لكني فوجئت ببعض الطلبات الغريبة.. ففي إحدى المرات، طلبوا مني تنظيف (أظافر) برونا بيانكاردي - صديقة نيمار جونيور -؛ بدلًا من الاهتمام بالقصر"، موضحة أنها كنت تنفذ جميع ما يطلب منها، على الرغم من أنها كانت حامل في طفلها الرابع وقتها؛ قبل أن يتم الاستغناء عن خدمتها بدون أي أسباب، وإبلاغها ذلك من موظف الأمن.

ولفتت إلى أنها لم تحصل على باقي مستحقاتها البالغة 368 ألف يورو؛ ما تسبب في معاناتها من ضائقة مالية كبيرة، وانقطاع الكهرباء عن منزلها، في الوقت الذي نفى فيه فريق المحامين التابع لنجم نادي الهلال، علم نيمار بـ"الشكوى القضائية" المرفوعة ضده من هذه السيدة.