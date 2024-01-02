"العائلة هي كل شيء".. مفاجأة مبهرة من كريستيانو رونالدو لوالدته!

البرتغالي يعرف جيدًا معنى الترابط الأسري

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قام البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمل مفاجأة سارة لوالدته في عيد ميلادها التاسع والستين والذي كان في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023.

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وسافر رونالدو رأسًا من الرياض إلى ماديرا من أجل عمل حفل عيد ميلاد لوالدته ماريا دولوريس أفيرو، كما أهداها سيارة فاخرة من طراز "بورشه".

ثم اصطحب رونالدو والدته إلى عشاء عائلي برفقة صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة إلى إخوته الثلاثة في إطار حميمي يبدو أن عائلة "الدون" كانت تفتقده منذ وقت طويل لارتباطه بالسفر بعيدًا واللعب في المملكة العربية السعودية.

ونشر رونالدو تلك التفاصيل عبر حسابه على "إنستجرام" كاتبًا عبارة: "العائلة هي كل شيء".

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يذكر أن رونالدو الآن في فترة العطلة الشتوية التي ستستمر طويلًا ربما بسبب مشاركة السعودية في كأس آسيا، على أن يعود أثناء مواجهة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا يوم 12 فبراير 2024.

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