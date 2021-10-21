"العاهرة" تعترف بعلاقتها مع إيكاردي.. ورد صادم من واندا

فصل جديد في مسلسل خيانة إيكاردي لزوجته واندا نارا.

تستمر العاصفة التي تحيط بمستقبل الحياة الشخصية بالأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما قررت يوجينا سواريز التي أشارت إليها أصابع الاتهام بإقامة علاقة مع إيكاردي بالرد.

وقبل عدة أيام، اكتشفت واندا خيانة إيكاردي لها، وتم الإشارة على الفور إلى يوجينا سواريز.

سواريز، اختارت التعبير عن نفسها من خلال قصص تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وقد قامت بذلك برسالة مطولة، بعد أن أكدت أنها ظلت صامتة لعدة أسباب.

واندا قبل أيام قليلة نشرت رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، قالت فيها: "عائلة جديدة دمرتها من أجل عاهرة"، في إشارة إلى قيام إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بخيانتها.

ويوم الأحد، قررت واندا الرحيل عن العاصمة الفرنسية بصحبة ابنتيها، ما جعل إيكاردي يمر بحالة نفسية سيئة ويغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان، ومباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن واندا استعانت بمحقق خاص، تمكن من اختراق هاتف إيكاردي بعد شكها في خيانته لها، وقررت بعد ذلك طلب الطلاق من لاعب باريس سان جيرمان.

وفيما يبدو أنه نهاية الأزمة، نشر إيكاردي رسالة اعتذار طويلة عبر حسابه على "إنستجرام"، كشف فيها أن واندا قررت استمرار الثقة في العائلة.

ماذا قالت سواريز في رسالتها؟

كتبت سواريز: "أكتب هذه الرسالة لخفض الضوضاء الخارجية للأكاذيب وسوء المعاملة والنظرات المائلة في بناء القصص، والتي تم التلاعب بها لأكون مرة أخرى كبش فداء للعنف الإعلامي".

وأضافت: "لا أعرف كيف أسمي مستوى الأكاذيب والفظائع التي تظهر على التلفاز في كل دقيقة".

وتابعت: "إن تكلفة الحفاظ على صورة الأسرة السعيدة أنا من يدفعها، وليس الرجل الذي لم يكن عقلانيًا أو انزلق".

سواريز تكشف تفاصيل العلاقة

واعترفت يوجينا سواريز بأنها كانت على علاقة غرامية مع إيكاردي، على الرغم من أنها كانت قائمة على الأكاذيب التي قالها لها اللاعب بانفصاله عن زوجته.

وروت الممثلة الأرجنتينية روايتها لما حدث قائلة: "ما حدث هو موقف لم أبدأه ولم أشجعه، الاضطرار إلى قول هذا يتحدث أيضًا عن الخصوصية الضئيلة التي تتمتع بها المرأة".

وأضافت ملقية باللوم على إيكاردي: "في تلك الأثناء، كان هناك مجموعة من الأمور الضارة تدور برأسي، ولم تكن الطريقة التي يتم بها حكمي متوازنة، وإلا لكان من المعروف أنني لست الشخص الذي أصر وتسبب في هذا الوضع".

ما هو رد واندا على رسالة يوجينا سواريز؟

كلمات الممثلة الأرجنتينية جعلت واندا نارا تنفجر، وسرعان ما نشرت ردها عبر "إنستجرام".

سيدة الأعمال وممثلة ماورو إيكاردي لم تصدق الأعذار التي قالت يوجينا سواريز.

وردت واندا برسالة مباشرة: "أنا أعتني بأسرتي من العاهرات، هذه كانت حياتنا في آخر ثلاثة أشهر".

ونشرت واندا مجموعة صور مع إيكاردي، توضح فيها أن الزواج كان يمر بوقت رائع حتى تم الكشف عن الخيانة.

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