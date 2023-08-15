"العام الماضي العشب والآن الحكم" .. حارس خيتافي يسخر من أعذار تشافي!

دافيد سوريا حارس خيتافي يشن هجومًا ساخرًا على برشلونة بعد تعادل الفريقين في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني.

يبدو أن حرب التصريحات بين المنتسبين إلى ناديي برشلونة وخيتافي لن تهدأ قريبًا بعد المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن الجولة الأولى لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل السلبي.

الإسباني دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي كان آخر المنضمين إلى طابور منتقدي برشلونة وتصرفات لاعبيه ومدربه تشافي هيرنانديز، حيث أكد أن النادي الكتالوني دائمًا يحاول تبرير فقدان نقاط أمام خيتافي.

حارس خيتافي أدلى بتصريحات مع شبكة "cope" الإسبانية عن المباراة، قال فيها: "العام الماضي كان الحديث عن الشمس والعشب، وهذا العام الحكم، لديهم دائمًا عذر، أحب ذلك، أعتقد أن هذا يعني أننا نفعل الأشياء بشكل صحيح".

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وأضاف: "لا يمكنهم القدوم إلى ملعبنا وتركهم يلعبون بسهولة، لا يمكننا أن نلعب مثل برشلونة، لدينا صفات أخرى، عندما يتقدم فريق أو كانت النتيجة إيجابية، لا نكون على عجلة من أمرنا".

وعن مطالبة برشلونة بالحصول على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع قال سوريا: "ألقى أراوخو بنفسه على الأرض لمدة خمس دقائق حتى يتمكن الحكم من مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك".

وارتبط سوريا، أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، بالعودة مرة أخرى إلى النادي الملكي، خاصة بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا قبل تعاقد "الميرينجي" مع كيبا أريثابالاجا من تشيلسي، وقال حارس خيتافي عن الأمر: "أشعر بالرضا عن ذلك الاهتمام، إنه أحد أفضل الفرق في العالم".