العالم يتجه صوب إنتر ميامي.. انتعاشة رهيبة في حساب النادي على إنستجرام

بدأ نادي إنتر ميامي يحصد سريعًا ثمار التعاقد مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، وإن كانت على أولى هذه الثمار على حسابه الرسمي على إنستجرام.
وأعلن ليونيل ميسي، أمس الأربعاء، انتقاله إلى إنتر ميامي لينهي حالة من الشك والشائعات عن مستقبله بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وهل سيعود إلى برشلونة أو ينتقل للعب في السعودية، لكنه في النهاية اختار اللعب لإنتر.
وحصد إنتر في الساعة الأولى من إعلان تعاقدهم مع ميسي مليون متابع جديد على حسابهم الرسمي على إنستجرام ليصل عدد المتابعين إلى 2.2 مليون متابع.
وبعد أقل من 12 ساعة على الإعلان عن انضمام ليو إلى إنتر وصل العدد بحسب حساب " resultsports" على تويتر إلى 4.4 ملايين متابع، ارتفع حتى كتابة هذه السطور إلى 4.5 ملايين متابع.
ويتوقع الحساب المعني بالإحصائيات على مواقع التواصل الاجتماعي أن يصل عدد متابعي النادي الأمريكي إلى 7.5 ملايين متابع مع تقديم ليو وبدء مشاركته في التدريبات مع زملائه.
وكان حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على إنستجرام قد خسر 600 ألف متابع بعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن رحيل ليو عن الفريق.
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