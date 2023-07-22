"العالمية صعبة قوية" .. أستون فيلا يقصف جبهة النصر بعد ضم ديابي!

لم يحتفل نادي أستون فيلا الإنجليزي، بضم النجم الفرنسي موسى ديابي بهدوء، ولكنه حرص على استفزاز جماهير النصر!
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النصر كان يفاوض باير ليفركوزن الألماني، من أجل التعاقد مع موسى ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن أستون فيلا فاز بالسباق في النهاية.
ونشر أستون فيلا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة ديابي وهو يوقع على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الإنجليزي، معه تعليق يستفز نادي النصر وجمهوره.
وكتب فيلا على التغريدة: "أصبح لدينا لاعب من طراز (عالمي)، العالمية صعبة قوية، خلصنا مع موسى ديابي".
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وقامت جماهير الهلال بتداول التغريدة بشكل واسع، وسط غضب من جانب جماهير النصر، التي هاجمت حساب أستون فيلا.
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