العاصفة الثلجية تحاصر طائرة ريال مدريد قبل مواجهة أوساسونا

الطائرة لا تستطيع الإقلاع

حاصرت العاصفة الثلجية طائرة ريال مدريد قبل الإقلاع من أجل مواجهة أوساسونا مساء الغد في بامبلونا ضمن منافسات الدوري الإسباني مما أثار غضب عناصر النادي الملكي.

ظل اللاعبون على متن الطائرة لأكثر من ساعة منذ ذلك الحين الذي كان من المفترض أن تقلع فيه الطائرة، بسبب العاصفة، حيث لا يمكنها الإقلاع. بسبب الثلوج.

وحول ذلك، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية والمقربة من أسوار النادي الملكي إنه لا يوجد مدرج طائرات لا تغطيه الثلوج الكثيفة في الوقت الحالي.

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وبناء على ذلك، توقفت كافة الرحلات الجوية اليوم وتم منع الطيران لحين إشعار آخر، مما جعل لاعبو ريال مدريد عالقين في الطائرة لمدة ساعة كاملة.

وأشارت ماركا لحالة الغضب الموجودة في ريال مدريد لهذا السببت حيث أن بعثة النادي قد اتخذت قرارًا بالسفر قبل يوم كامل من المباراة لتجنب العاصفة.

وعلى الرغم م نقرار عدم السفر في يوم المباراة نفسها كما جرت العادة بالنسبة لهم إلا أن بعثة الفريق الملكي شعرت بالإحباط بسبب الظروف التي منعت الرحلة من أن تنطلق في موعدها.

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الجدير بالذكر أنه على الناحية الأخرى أرسل نادي أوساسونا والذي سيستضيف المباراة في معقله مساء الغد عددًا من العمال من أجل العمل على إزالة هذه الثلوج التي تعطل الرحلة.