الظهور الأوروبي الأخير لمبابي؟ سؤال مفاجىء يُربك إنريكي قبل مواجهة سوسييداد!

التكهنات مستمرة حول مستقبل النجم الفرنسي

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن إمكانية ظهور كيليان مبابي أمام ريال سوسييداد بدوري أبطال أوروبا، وموقفه من مغادرة النادي الفرنسي.

مبابي تعرض لإصابة قوية في الكاحل بمواجهة ليل الأخيرة ببطولة الدوري، لتظهر الشكوك حول لحاقه بمباراة سوسييداد، غدًا، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للقاء:"مبابي سيلعب، كان يمكنه المشاركة في المواجهة الماضية لو كانت مباراة نهائية، ولكن بما أنها لم تكن كذلك فالأمر لم يستحق المخاطرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عقد صاحب الـ25 سنة ينتهي في الصيف، والتكهنات مستمرة حول رحيله عن العملاق الفرنسي والانتقال إلى ريال مدريد، وتعرض إنريكي لسؤال جديد عن مستقبل اللاعب في المؤتمر، عما إذا كانت مواجهة سوسييداد قد تكون بمثابة الظهور الأوروبي الأخير له مع باريس في حالة الخسارة وتوديع المسابقة.

ورد المدرب الإسباني على هذا السؤال:"المباراة الأخيرة له؟ لا، هذا ليس ما أشعر به أبدًا تجاه مستقبل مبابي".

يذكر أن باريس يحتل صدارة الدوري الفرنسي بفارق 11 نقطة، ويطمح في التغلب على سوسييداد لمواصلة طريقه في المنافسة على اللقب الأوروبي الذي يحلم به منذ سنوات.