رسميًا | الظفرة يُجدد عقد باوزير حتى 2024

اللاعب كان مطلوبًا في عديد الأندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الظفرة رسميًا تجديد عقد لاعب وسطه خالد باوزير حتى عام 2024.

وكان صاحب الـ24 عامًا قد ارتدى قميص الظفرة قادمًا من الوحدة الصيف الماضي، ووقع عقدًا لمدة 3 سنوات.

عبد الله جمعة يطلب الرحيل للدوري السعودي

وتألق اللاعب الإماراتي في دوري الخليج العربي خلال الموسم الماضي مما جعله هدفًا لعديد الأندية، لكن الظفرة قطع الطريق على الجميع بتجديد عقده.

وسبق تجديد عقد اللاعب إصدار ناديه لبيان يوم أمس رد فيه على ارتباطه بعدد من الأندية، جاء فيه "شركة كرة القدم بنادي الظفرة تنفي وجود أي عروض رسمية لانتقال لاعب الفريق خالد باوزير وتؤكد أنها لا تنظر إلا للعروض التي تأتي عبر القنوات الرسمية للنادي".

وأبرم الظفرة عدة صفقات هذا الصيف أبرزها التعاقد مع جواو بيدرو مهاجم الفتح السعودي السابق، لكنه تخلى عن نجم وسطه نيكولاس ميليسي للوحدة.