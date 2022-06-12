الظاهرة يرد على انتقادات اللحم الذهبي: حقد وكراهية وجبن

رونالدو الظاهرة ينفجر!

تعرض النجم الكبير رونالدو دي ليما للكثير من الانتقادات بعد ظهوره في صورة يتناول شريحة لحم ذهبية في الدوحة رفقة عدد من نجوم المنتخب البرازيلي.

ورد رونالدو على الفور على تلك الانتقادات، معربًا عن غضبه من حديث بعض الأشخاص عنه وتدخلهم فيما لا يعنيهم على حسب تعبيره.

وقال رونالدو: "لو أكلت طلب من اللحم الذهبي فتلك مشكلتي، يا لها من تجربة رائعة، أنا في مكان قد لا أعود له ولا يوجد أي خطأ فيما فعلت، ربما أكون قد ألهمت البعض ولكن هناك أمور يجب علينا أن نتجاهلها تمامًا، لكننا نستمر في رؤية تلك الكراهية وذلك الحقد والجبن".

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص لا أحترمهم، ولا علاقة لهم بكرة القدم، وعليهم أن يكونو أكثر حذرًا، بالأخص هؤلاء الذين يملكون صوتًا في الإعلام، يجب أن يتحلوا بالمزيد من المسؤولية".

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد تجاوز نظيره الكوري الجنوبي بأربعة أهداف مقابل هدف ليصل إلى دور الـ 8 ويواجه نظيره الكرواتي.