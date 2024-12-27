"الظاهرة" في مأزق .. دعوى قضائية تُهدد مُخطط رونالدو نازاريو لبيع بلد الوليد

متذيل ترتيب الليجا يعاني الأمرين

يواجه الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، أزمة قضائية جديدة تتعلق بملكيته لنادي ريال بلد الوليد الإسباني.

ويتعرض رونالدو، لانتقادات شديدة من قبل جماهير فريقه بلد الوليد، التي طالبت برحيله، بسبب سوء النتائج، حيث يعاني الفريق هذا الموسم من احتلال المركز الأخير في الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن شركة "أجورا"، وهي الشركة الثانية الأكبر في النادي بحصة 9%، قد قدمت طلبًا لإلغاء مشروع توسعة رأس مال النادي التي أُعلن عنها في 24 أكتوبر الماضي.

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وقدمت الشركة، دعوى قضائية تطالب بإلغاء زيادة رأس المال التي تزيد قليلاً عن 6 ملايين يورو والتي تمت الموافقة عليها في 24 أكتوبر، وهو ما قد يكون له بعض العواقب على مُخطط رونالدو نازاريو لبيع النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من حقيقة أن دعوى البطلان هذه قد تم تقديمها الآن، فقد شاركت "أجورا" في هذه الزيادة فعليًا، كما فعل رونالدو نفسه، المساهم الأكبر في الكيان (82.77٪)، أو مجلس مدينة بلد الوليد، الذي يمتلك 0.78٪ من الأسهم.

وتعتبر الشركة أن زيادة رأس المال تم اقتراحها "بدون علاوة إصدار" ويفهم مساهموها أن هذا أضر بمصالحهم.

وعلى المستوى الرياضي يعاني بلد الوليد هذا الموسم، حيث يتذيل جدول ترتيب الليجا مع عطلة عيد الميلاد، برصيد 12 نقطة فقط من 18 مباراة (3 انتصارات و3 تعادلات و12 خسارة) وبات أقرب المهددين بالهبوط.

وتعاقد رونالدو، مع المدرب الأرجنتيني دييجو كوكا في مهمة إنقاذ للفريق، بعد إقالة مدربه السابق باولو بيزولانو، لمحاولة تحسين النتائج في الليجا والهروب من شبح الهبوط من جديد لدوري الدرجة الأولى.