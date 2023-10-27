فيديو | "الطقطقة" القوية بدأت .. لافتات وهتافات جمهور الهلال للتقليل من الأهلي تشعل المدرجات

أول كلاسيكو بعد غياب أكثر من عام مختلف..

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لا يتهاون جمهور الهلال السعودي في السخرية و"الطقطقة" في أول لقاء يجمعه بالأهلي بعد غياب أكثر من عام عن هذا للكلاسيكو المثير.

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الراقي يحل ضيفًا على الزعيم في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت الرياض، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

الجمهور بدأ يتوافد للاستاد قبل ساعات من المباراة، وهنا جمهور الزعيم قرر أن يشعلها مبكرًا، إذ بدأ في ترديد هتاف "الآسيوية صعبة قوية"، في إشارة إلى غياب الفريق الجداوي عن دوري أبطال آسيا منذ سنوات، إذ كانت آخر مشاركة له في عام 2021، بجانب أنه لم يسبق أن حقق اللقب القاري قط.

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ولو يتوقف الأمر عند حد الهتاف، فالجمهور الأزرق جهز لافتاته الساخرة أيضًا، إذ نشر الصحفي السعودي معن القويعي، صورة لأحد المشجعين الذين يستعدون لدخول الاستاد حاملًا لافتة كتب عليها: "والله اشتقنا بعد ما يلو فرقنا"، وواصل باللغة الإنجليزية ما معناه: "هل تعرفني؟".

وتأتي هذه "الطقطقة" في ظل غياب الأهلي عن الموسم الماضي من دوري روشن، إذ شارك وقتها في دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، إذ هبوطه الموسم قبل الماضي.

يذكر أن الهلال يدخل الكلاسيكو متصدرًا جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، أما الأهلي فيحل رابعًا بـ22 نقطة.

وكان آخر كلاسيكو جمع بين الفريقين في مارس 2022، وقتما فاز الزعيم 4-2، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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