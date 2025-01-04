الطقس السبب.. قمة ليفربول ومانشستر يونايتد مهددة بالتأجيل!

كلاسيكو الكرة الإنجليزية مهدد بالتأجيل...

يحيط الغموض حول مصير كلاسيكو الكرة الإنجليزية، والذي يجمع بين ليفربول، ومانشستر يونايتد، والمهددة بالتأجيل بسبب حالة الطقس السيء في بعض مناطق شمال غرب إنجلترا في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يستضيف ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد، مساء يوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، على ملعب آنفيلد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن الأمطار الغزيرة تسببت في الغاء رحلات القطارات وغلق بعض الطرق، مما دفع مكتب الأرصاد الجوية لإصدار تحذيرات في تلك المناطق بسبب حالة الطقس.

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وأشار التقرير إلى أن منطقة ميرساسيد، تقع ضمن نطاق التحذيرات ومن المتوقع أن تشهد المنطقة انخفاضًا لدرجات الحرارة قد يصل إلى تحت الصفر، مع استمرار هطول الأمطار بغزارة.

ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماعًا صباح يوم الأحد، لمناقشة مصير المباراة، خوفًا على المشجعين والمحللين الذين سيحضرون إلى ملعب آنفيلد، ومن المحتمل أن يتم تأجيل اللقاء.

وسبق وأن تم تأجيل مباراة ليفربول، وإيفرتون، مطلع ديسمبر الماضي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، بسبب ظروف الطقس السيء.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، مع لعب الريدز مباراتين أقل، بينما يحتل الشياطين الحمر المركز الرابع عشر في ترتيب البريميرليج، برصيد 22 نقطة.