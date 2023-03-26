الطريق نحو ناجلسمان ليس ورديًا .. ريال مدريد مطالب بالدفع لبايرن ميونخ!

خليفة أنشيلوتي ليس مؤمن بعد!

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن فكرة تولي يوليان ناجلسمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ لتدريب ريال مدريد لن تكون سهلة التحقيق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن النادي الألماني لا يزال يملك عقده مع المدير الفني، ومطالب بتسديد راتبه بشكل شهري طالما لم يوقع مع فريق آخر.

وليوقع ناجلسمان مع أي فريق آخر سيكون على ذلك النادي دفع مبلغًا ماليًا يتفق عليه مع بايرن ميونخ حتى يتم فسخ العقد بين الطرفين.

وكان الفريق البافاري قد أقال المدرب يوليان ناجلسمان من منصبه قبل أيام وأعلن عن تولي توماس توخيل لتدريب الفريق حتى 2026.

جدير بالذكر أن ناجلسمان ارتبط بشكل واضح بريال مدريد خلال الفترة الماضية في ظل وجود أنباء عن رحيل كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم.