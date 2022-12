الطريق ليس ممهدًا للنصر .. الهلال يخطط لخطف كريستيانو رونالدو

يبدو أن نادي النصر لن يجد الطريق مفتوحًا أمامه من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسهولة، بعد أن بدأ الهلال هو الآخر في الدخول في مفاوضات من أجل ضمه.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كانت قد أكدت على أن كريستيانو اقترب من الموافقة على عرض نادي النصر السعودي، بعد أن وصل إلى 200 مليون يورو في موسم ونصف. "اقرأ التفاصيل"

وأشار الإعلامي التركي "أكرم كونور" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي الهلال يريد هو الآخر ضم كريستيانو رونالدو.

🚨 Al Hilal want to beat Saudi rivals Al-Nassr to the signing of Cristiano Ronaldo, 37, after the Portugal forward's departure from Manchester United.

