"الطريق للدوري الأوروبي".. جماهير برشلونة لم تفقد الأمل في فريقها

مازن زكيمازن زكي|
Barcelona Europa League 2022-23Getty Images
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برشلونة هبط رسميًا للدوري الأوروبي

انتهت آمال برشلونة بالتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن انتصر فريق إنتر على فيكتوريا بلزن برباعية نظيفة على ملعب "جوزيبي مياتزا"، وأرسل البلوجرانا إلى الدوري الأوروبي.

لكن يبدو أن طموحات جماهير الفريق الكتالوني لم تنته بعد في مشوار النادي القاري، حيث يحاول أنصار برشلونة دعم ناديهم نحو تحقيق الدوري الأوروبي.

ففي مدرجات ملعب كامب نو من مواجهة البلوجرانا ضد بايرن ميونخ، ظهر أحد جماهير فريق برشلونة وهو يحمل لافتة مكتوب عليها: "نعم نحن نستطيع. الطريق إلى الدوري الأوروبي".

حيث عانى برشلونة في مشواره الأوروبي من العديد من التعثرات، وفشل في الحصول على بطاقة التأهل، وخيب ظن عشاقه، وبالتالي هبط إلى الدوري الأوروبي.

لكن المشوار في تلك المنافسة لن يكون سهلًا كما يظن البعض، حيث يتواجد فرق كبيرة مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وانضم لهم يوفنتوس والآن برشلونة، وبالتالي فإن المواجهات ستكون صعبة للغاية، والبطولة مشتعلة كما هو الحال في دوري الأبطال.

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من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

  • 36%مانشستر سيتي
  • 15%باريس سان جيرمان
  • 10%ليفربول
  • 39%فريق آخر
36420 الأصوات
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