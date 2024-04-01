"بهذه الطريقة سنقهر الأهلي!" .. رسالة مارسيلو جاياردو الأخيرة إلى نجوم الاتحاد قبل الديربي

ماذا قال مارسيلو جاياردو إلى نجوم الاتحاد؟..

SHAHID

اعترف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، بصعوبة "ديربي جدة" الكبير أمام فريق الأهلي، مساء اليوم الإثنين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يحل ضيفًا على الأهلي، في العاشرة من مساء اليوم - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جاياردو أكد في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، على أن مواجهة الأهلي صعبة للغاية؛ خاصة في ظل الغيابات العديدة التي تضرب صفوف العميد الاتحادي، بين الإصابات أو الانضمام إلى المنتخب الأولمبي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلى الرغم من هذه الغيابات.. شدد المدير الفني الأرجنتيني، على أن فريقه سينافس الراقي بقوة؛ في محاولة لخطف المركز الثالث في الدوري "المهم" للغاية.

وعن رسالته لنجوم الاتحاد قبل الديربي.. قال مارسيلو جاياردو: "طلبت منهم أن ينزلوا إلى المستطيل الأخضر ويلعبوا بـ(القلب)؛ خاصة أن مثل هذه الديربيات، تكون مليئة بالمشاعر والحماس".

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي "الثالث".

SHAHID