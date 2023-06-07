كل الطرق تؤدي إلى ريال مدريد .. مصير هاري كين يتحدد!

هاري كين وريال مدريد قصة قد تكتمل هذا الصيف

يترقب جمهور ريال مدريد الإسباني إعلان ناديهم عن خليفة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ اسم الإنجليزي هاري كين قد يكون الأقرب للانتقال للنادي الإسباني.

ويتبقى في عقد هاري كين، 30 سنة، سنة مع توتنهام الذي يحمل شارة قيادته وشارة المنتخب الإنجليزي.

وذكر الإعلامي ألفريدو بيدولا أن جلسة عقدت اليوم الأربعاء اتفق فيها الجانبان بشكل مبدئي على انتقال كين إلى ريال مدريد في صفقة قد تصل إلى ما يقارب 100 مليون يورو أكثر أو أقل قليلًا؛ توتنهام يرغب في الحصول على 100-110 مليون، بينما ريال مدريد يقدم 80-90 مليون يورو.

واعتبر دارين بينت، لاعب توتنهام السابق أن هاري كين لديه فرصة ذهبية للانتقال إلى إسبانيا: "فرصة الانضمام لفريق مثل ريال مدريد لا يمكن رفضها".

ورحل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي بالاتفاق بين الطرفين إلى الاتحاد السعودي.