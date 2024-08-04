بعد الضغوطات من جهة رياضية مسؤولة .. رسالة من عضو شرف الهلال لسعود عبدالحميد بشأن رحيله

عرض أوروبي فتح باب الخلاف بين الهلال وظهيره الأيمن..

جدل كبير يحاوط سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، خلال الفترة الحالية في ظل رغبته في الرحيل إلى أحد الدوريات الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

التقارير الصحيفة السعودية تؤكد امتلاك اللاعب عرضًا أوروبيًا، وسط رغبة قوية منه لخوض تجربة الاحتراف، لكن بحسب صحيفة "الرياضية" فإن الهلال فتح معه ملف تجديد عقده إلا أن اللاعب طلب تأجيل تلك المفاوضات لدراسة إمكانية الخروج نحو القارة العجوز.

هذا فيما يؤكد بعض الإعلاميين الهلاليين أن هناك جهة رياضية تضغط على إدارة القلعة الزرقاء حاليًا لإطلاق سراح الظهير، المتبقي في عقده موسم وحيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسط كل تلك الأحداث، خرج حسن الناقور؛ عضو شرف نادي الهلال، لتوجيه رسالة لعبدالحميد مؤكدًا أن ما يعيشه في أوروبا غير متوفر في أندية أوروبا!

الناقور كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ما هو النادي الذي يضمن فيه سعود عبدالحميد مركز أساسي في أي نادي أوروبي؟! لاعبين من دوريات أوروبية يلعبون في دورينا وما يضمنها أساسي لأن مستوى دورينا أصبح عالي جدًا".

وأضاف: "المنافسة في دورينا أصبحت عالية، لا يمكن أن تضمن نتيجة أي مباراة مهما كان النجوم في فريقك، احترافية والتزام جيسوس في معسكر الهلال والله أفضل من أندية أوروبية".

يذكر أن سعود قاد الهلال الموسم الماضي للتتويج بالثلاثية؛ دوري روشن السعودي، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وسط أداء فردي رائع منه.