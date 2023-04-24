الضغط على الهلال يتواصل والاتحاد المستفيد الأكبر .. 3 مواعيد مقترحة لنهائي كأس الملك

الهلال تأهل لنهائي كأس الملك على حساب الاتحاد

shahid

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اقتراح لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم 3 مواعيد لإقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي تأهل له الهلال بعد فوزه على الاتحاد مساء أمس في جدة.

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الهلال تخطى الاتحاد بهدف أحمد حجازي بالخطأ في مرماه بعد لقاء كبير مساء أمس، ويُنتظر تحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية خلال مواجهة مساء اليوم في استاد "الأول بارك" بين النصر والوحدة.

وأوضحت الشرق الأوسط أن المواعيد الثلاثة المقترحة والتي لم يُعتمد أي منها حتى الآن هي 13 و19 و20 مايو القادم، مشيرة إلى أن اللقاء سيُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

تلك المواعيد تعني أن الضغط على الهلال على صعيد جدول المباريات سيتواصل، حيث من المقرر أن يلعب الفريق إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز في اليابان يوم 6 مايو القادم، ومن ثم سيخوض مواجهتي ضمك والاتحاد في الجولتين الـ26 والـ27 من دوري روشن السعودي يومي 10 و16 من نفس الشهر.

الاتحاد ورغم خروجه من كأس الملك إلا أنه المستفيد الأكبر من المواعيد الـ3 المقترحة للمباراة النهائية، حيث سيُقام النهائي قبل أو بعد مواجهته مع الهلال وهو ما يصب لصالحه تمامًا.

كيف ذلك؟ الهلال من المتوقع أن يخوض الكلاسيكو بالبدلاء نظرًا لتركيزه على موقعة الكأس التي على الأرجح ستكون أمام النصر، خاصة بعد خروجه من حسابات المنافسة على لقب دوري روشن، وهو ما قد يُسهل مهمة الاتحاد في الفوز وتعزيز صدارته لجدول الترتيب والاقتراب كثيرًا من حسم اللقب.

Shahid