الضربة القاضية .. عقوبة منتظرة ستنهي مسيرة بول بوجبا!

ضربة قاضية منتظرة لبوجبا...

يواجه بول بوجبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، قرارًا من المدعي العام الإيطالي، قد يتسبب في نهاية مسيرته في كرة القدم، بسبب قضية المنشطات.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن المدعي العام الإيطالي، قد طلب فرض عقوبة إيقاف عن ممارسة كرة القدم، لمدة أربع سنوات على الللاعب الفرنسي.

ووفقًا لما ذكره التقرير، فإن قرار بوجبا، بعدم الاعتراف بتعاطي المنشطات، دفع مكتب المدعي العام للمطالبة بإيقافه لمدة طويلة.

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وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا، قد خضع لاختبار تعاطي المنشطات بعد مباراة فريقه أمام أودينيزي، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وجاءت النتيجة إيجابية.

وازداد الوضع صعوبة على اللاعب، بعدما جاءت العينة الثانية للاعب إيجابية أيضًا، في مطلع أكتوبر الماضي، ليقرر يوفنتوس حينها تجميد راتب اللاعب، ومنعه من التدريب مع الفريق الأول.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن يوفنتوس يدرس فسخ عقد اللاعب الفرنسي، والبالغ 30 مليون يورو، وينتهي في عام 2026.