عقوبة قاسية .. القضاء يصدر حكمه في قضية داني ألفيش

محكمة كتالونيا العليا تعطي كلمتها

تلقى المدافع البرازيلي داني ألفيش الصدمة الأقوى في حياته، بعد قرار حبسه لمدة 4 سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على فتاة في برشلونة.

الواقعة تعود إلى وقت مبكر من ليلة رأس السنة الجديدة في ديسمبر 2022 بأحد الملاهي الليلية في برشلونة، ليتم القبض على صاحب الـ40 سنة في يناير 2023.

وبعد فترة طويلة من الاحتجاز والتحقيقات والخضوع للمحاكمة، قررت المحكمة العليا في كتالونيا إدانة ألفيش بالاعتداء الجنسي على الضحية، وقضت بحبسه لمدة 4 سنوات.

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ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أقرت كذلك بمعاقبته بدفع غرامة قدرها 150 ألف يورو يتم دفعها للضحية كتعويض على الأضرار التي لحقت بها.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" فإن البرازيل لا تفوق بتسلم مواطنيها عندما يُحكم عليها في بلدان أخرى، مما يعني أن ألفيش سيقضي هذه العقوبة في برشلونة لو تم تأكيدها.

وأوضحت كذلك أن ألفيش نفى جميع الاتهامات الموجهة له، ومن المتوقع قيامه بالاستئناف على هذه العقوبة لمحاولة تخفيفها بأقصى شكل ممكن.

يذكر أن آخر نادي لعب له ألفيش كان بوماس المكسيكي الذي انضم له من برشلونة، ولكن تم فسخ عقده في يناير 2023 على خلفية هذه القضية.