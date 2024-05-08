الضربة الخامسة .. لعنة نجم بايرن ميونخ تلاحقه في سانتياجو برنابيو

ضربة قاصمة لخطة توخيل أمام ريال مدريد

تلقى توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، ضربة قاصمة لخطته خلال مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على ريال مدريد، اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب في "أليانز آرينا" انتهت بالتعادل بنتيجة (2-2).

واضطر توخيل، إلى استبعاد الجناح الألماني سيرجي جنابري من الملعب بسبب تعرضه لإصابة عضلية في الدقيقة 27، ليغادر اللقاء لصالح زميله الكندي ألفونسو ديفيز.

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وذكر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع "X" (تويتر سابقًا)، أن هذه هي المرة الخامسة التي يخسر فيها البايرن خدمات جنابري بسبب الإصابة.

وعانى جنابري من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة بين شهري ديسمبر ومارس الماضيين، قبل أن يغيب مرة أخرى خلال 4 مباريات خاضها البايرن خلال شهر أبريل الماضي.

وبسبب لعنة الإصابات، شارك جنابري فقط في 19 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرتين حاسمتين فقط وهو أقل بكثير من معدله المعتاد.