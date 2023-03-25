الضربات لا تتوقف .. قضية جديدة تُطارد الأهلي!

الأهلي يعاني من أزمة جديدة قد تتسبب في عقوبة

shahid

أصبح الأهلي الآن في وضع لا يُحسد عليه، بعد سلسلة القضايا التي يُعاني منها مؤخرًا، لتنضم لها قضية جديدة قد يتعرض فيها الراقي لعقوبة جديدة.

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وكان الأهلي قد تعرض للمنع من التسجيل لمدة فترتي انتقال، بسبب عدم تسديد مستحقات الجامايكي لويس جارابان لاعب الفريق السابق، ليتلقى عقوبة أخرى في قضية البرازيلي دانكلير بيريرا لاعب الفريق السابق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن فرانك كوم لاعب الأهلي السابق، قرر تقديم شكوى جديدة ضد النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن تم فسخ العقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضافت الصحيفة أن فرانك كوم استند في شكواه إلى توقيت فسخ العقد، حيث تم في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، مما جعله لا يستطيع التوقيع مع أي فريق آخر، ليظل عاطلًا حتى الآن.

وطالب كوم الحصول على 4 ملايين ريال، قيمة مستحقاته المالية، مبديًا موافقته على الوصول إلى اتفاق مع إدارة الأهلي، من أجل حل الأزمة.

Shahid