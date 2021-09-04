الضرائب.. سبب آخر دفع رونالدو للعودة إلى مانشستر يونايتد

نظام الضرائب في إنجلترا كان من أسباب عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

يبدو أن عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ستكون مفيدة على أكثر من صعيد، سواء رياضي أو شخصي، والآن يبدو أن هناك جانبًا اقتصاديًا في تلك العودة.

كريستيانو رونالدو قرر الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي قبل أسبوع على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، حيث طلب من ماسيمليانو أليجري مدرب "البيانكونيري" الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الجولة الأولى أمام أودينيزي.

وبعد أيام من تزايد احتمالية انتقاله إلى مانشستر سيتي، تدخل عدد من أساطير "الشياطين الحمر" وكانوا عاملًا حاسمًا في عودة كريستيانو رونالدو إلى يونايتد.

وذكرت صحيفة مالية إيطالية أن توقيت رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد سيمكنه من توفير مبالغ طائلة من الضرائب.

عقد رونالدو مع يوفنتوس كان يمتد حتى صيف 2022، وضغط بشدة للمغادرة، ليكمل عودته إلى مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

صحيفة "Il Sole 24 Ore" الإيطالية، والتي توازي صحيفة "Financial Times" الأمريكية، أكدت أن هناك بعض الأسباب الاقتصادية الوجيهة التي جعلت رونالدو يتخذ قرار العودة إلى مانشستر يونايتد.

رونالدو عندما وصل إلى يوفنتوس في صيف 2018، استفاد من قانون الضريبة الثابتة التي وضعته الحكومة الإيطالية، مما يعني أنه كان عليه أن يدفع فقط 100 ألف يورو سنويًا على الدخل الأجنبي، مثل جميع صفقات الرعاية الخاصة به.

وبشكل لا يصدق، فإن البلد الوحيد الذي سيحصل فيه رونالدو على إعفاء ضريبي أفضل هو المملكة المتحدة، وذلك بفضل وضعه غير المقيم في بريطانيا.

وتدعي صحيفة "Il Sole 24 Ore" أن رونالدو لن يضطر إلى دفع أي ضريبة على الإطلاق على دخله الأجنبي لمدة سبع سنوات قادمة.

ويشير قانون غير المقيم إلى أن أي شخص يعيش ويعمل في المملكة المتحدة، وموطنه الدائم في بلد آخر، فإنه يحصل على الإعفاء الضريبي المذكور.

يذكر أن رونالدو في عام 2019 وافق على دفع 19 مليون يورو لتسوية قضية الاحتيال الضريبي التي واجهها في إسبانيا.

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