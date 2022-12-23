الضحية فتاة في الـ 15.. عنف في مدرجات مباراة مانشستر سيتي وليفربول

هذه الأجواء كنا قد نسيناها في الكرة الإنجليزية

فتحت شرطة مانشستر تحقيقًا في ملابسات واقعة إصابة مشجعة مراهقة لمانشستر سيتي على مستوى الرأس بسبب جسم ألقي عليها من الجزء الخاص بمشجعي ليفربول.

كان هذا أثناء لقاء الفريقين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية والتي انتهت بفوز السيتي 3-2 على ملعب الاتحاد ومغادرة رفاق المصري محمد صلاح للبطولة.

وذكرت صحيفة "التليجراف" أن الجسم الذي ألقي على رأس الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا عبارة عن "وعاء بلاستيكي مليء بالعمل النقدية" التي أكسبته ثقلًا وجعلت الإصابة التي حدثت للفتاة في مدرج مانشستر سيتي مؤثرة لدرجة كبيرة.

هذه الإصابة تؤكد الصحيفة البريطانية أنها هددت حياة المراهقة التي تأثرت بشكل كبير بهذه الضربة الموجهة من مدرج ليفربول.