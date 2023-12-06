الضحية القادمة تحددت .. برشلونة قد يتخلى عن نجم آخر في يناير!

من يغادر في يناير؟

يستعد نادي برشلونة للتخلي عن لاعب جديد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مع تحديد الضحية الأقرب للرحيل عن النادي الكتالوني.

برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة أجبرته على جلب صفقات مجانية أو بأسعار مخفضة بجانب التخلص من عدد من اللاعبين كان أبرزهم ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ برشلونة كان راغبًا في البحث عن فرصة للتخلص من أنسو فاتي وفيران توريس في الصيف الماضي، ولكن الأول فقط من غادر وذهب إلى برايتون على سبيل الإعارة.

ورغم بداية توريس الجيدة مع برشلونة، لكنّه أصبح الخيار البديل للمدرب تشافي هيرنانديز، إذ يعتمد على رافينيا وجواو فيليكس بصورة أساسية، مما يجعل فيران الضحية المتوقع مغادرتها في يناير.

وأشارت إلى أنّ لدى وكيل أعمال توريس علاقة سيئة مع الإدارة الحالية خاصة بعد رحيل ماتيو أليماني الذي وقّع معه من مانشستر سيتي، ولا يمانع الرحيل حال تلقى عرضًا مناسبًا.

وبحسب الصحيفة، فإنّ توريس يسعى للحصول على المزيد من الدقائق لضمان المشاركة مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، ولذلك لا يمانع الرحيل.

أما بالنسبة لبرشلونة، فالنادي الكتالوني سوف يُسجل صفقته الجديدة، فيتور روكي، في يناير، ورحيل توريس قد يجعل المسألة أسهل مع رابطة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ عقد توريس ينتهي في 2027 ويطمع برشلونة للحصول على مقابل جيد من أجل اللاعب.