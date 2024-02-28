الضحية الجديدة .. الدوري السعودي يستهدف إسقاط برشلونة بالضربة القاضية!

الدوري الإنجليزي كان ضحية ثورة السعوديين في صيف 2023

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تحمل الدوري الإنجليزي فاتورة ثورة الانتقالات السعودية ودفع الثمن كاملًا خلال صيف 2023، حيث فقد جل نجومه لصالح أندية دوري روشن مثل خاليدو كوليبالي وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيش ورياض محرز وساديو ماني، ويبدو أن برشلونة سيكون الضحية الجديدة.

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أندية دوري روشن تحلت بهدوء شديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وقد فسر العديد ذلك بأنه استعداد لهجمة كبرى جديدة على أوروبا في الصيف المقبل، وقد أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المرشح الأبرز لدفع الثمن تلك المرة هو النادي الإسباني.

الصحيفة أشارت إلى أن الأندية السعودية تستهدف 3 نجوم من العامود الفقري لتشكيل المدرب تشافي، والذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري، وهم المهاجم روبرتو ليفاندوفسكي والجناح رافينيها وحارس المرمى مارك أندريه تير تشيجن، ورحيلهم معًا أشبه بالضربة القاضية للبارسا.

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السعودية حاولت بالفعل استقطاب النجوم الثلاثة الصيف الماضي لكنهم جميعًا رفضوا، إلا أن الأمر قد يتغير الصيف القادم خاصة في ظل العروض المغرية جدًا ماليًا المقدمة من أندية دوري روشن خاصة تلك المملوك النسبة الأكبر منها لصندوق الاستثمارات السعودي.

يُشار إلى أن بعض المصادر السعودية تحدثت مؤخرًا عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع حارس المرمى الألماني، فيما يُعد المهاجم البولندي هدفًا واضحًا للأهلي، أما الجناح البرازيلي قد ارتبط بجميع الكبار تقريبًا وعلى رأسهم الهلال.

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